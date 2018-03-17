Son karar Ahtapot

Derbi için kafasındaki 10 kişiyi belirleyen Fatih Terim, 11. isme son anda karar verdi ve ‘Ahtapot’ lakaplı Fernando’yu tercih etti

Kadıköy'deki tarihi derbi öncesi Fatih Terim'in sürprizi ve en önemli kozu Fernando mu olacak? Uzun süren sakatlığı geçmesine rağmen maç eksiği olan Fernando'yu dinlendirmeyi planlayan Terim, orta sahada Selçuk'un yanında Donk'u düşünüyordu. 1.77'lik Linnes ve 1.70'lik Nagatomo'nun havadan geçilmesine engel olmak isteyen Terim, 1.92'lik Donk'la bu zaafı kapatmayı planlıyordu.



Terim, Donk'tan tehlikeli bölgede riske girmemesini, topu ayağından çabuk şekilde Selçuk veya Belhanda'ya aktarmasını istemişti. Ancak Terim'in, basına kapalı yapılan son taktik idmanımda 'Ahtapot' lakaplı Fermando'yu savaşçı olarak orta sahada son haftaların formda ismi Donk'un yerine orta sahada joker gibi görevlendireceği ve F.Bahçe'nin orta alandaki gücünü, sambacının mücadeleci ve hırslı oyunu önleyeceği öğrenildi. Terim, bir sürpriz daha yapmazsa son iki taktik antrenmanda as takımla oynattığı Fernando derbide sahada olacak.



Savaş ÇORLU