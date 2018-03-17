Son karar Ahtapot
Derbi için kafasındaki 10 kişiyi belirleyen Fatih Terim, 11. isme son anda karar verdi ve ‘Ahtapot’ lakaplı Fernando’yu tercih etti
Terim, Donk'tan tehlikeli bölgede riske girmemesini, topu ayağından çabuk şekilde Selçuk veya Belhanda'ya aktarmasını istemişti. Ancak Terim'in, basına kapalı yapılan son taktik idmanımda 'Ahtapot' lakaplı Fermando'yu savaşçı olarak orta sahada son haftaların formda ismi Donk'un yerine orta sahada joker gibi görevlendireceği ve F.Bahçe'nin orta alandaki gücünü, sambacının mücadeleci ve hırslı oyunu önleyeceği öğrenildi. Terim, bir sürpriz daha yapmazsa son iki taktik antrenmanda as takımla oynattığı Fernando derbide sahada olacak.
Savaş ÇORLU
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:48
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
korhan şu basketboldaki fenerbahçe taraftarı hiç bir takımda yok türkiyedeki. (basketboldaki taraftar olarak ayrıca belirtiyorum)
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İşte Kocaman'ın derbi 11'i...
Toplam 4
Yorum
can AYKUT UN ONBIR SURMESINI ICIN KAFA YORMASINA GEREK YOK KI, NASIL OLSA FENER KOTU DAHI OYNASA SAHA DISI FAKTORLERI SAYESINDE YINE YENERLER,
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ozi Yazık oldu son saniye basketi ile maçı rakibe vermek.Maç izlerken bu kadar iyi bir takımın iyi bir oyun kurucusunun olmamasını garipsedim.
Son karar Ahtapot haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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