Selçuk’tan zafer sözü – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Selçuk’tan zafer sözü

    Selçuk’tan zafer sözü
    Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği isimlerden biri de kaptan 'dı Galatasaraylılar, "Kaptan buraya" diyerek yıldız oyuncuyu tribüne çağırdı. Bu çağrıya uyan Selçuk da taraftarlara doğru gidip "Kazanıp döneceğiz" diyerek taraftara söz verdi.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:53
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