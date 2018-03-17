Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Fenerbahçe - | CANLI

    Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI

    Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, 'ı ağırlıyor. Dev derbide ilk düdük çaldı.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe:     Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado.

    Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis.

    Stat: Ülker

    Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Kemal Yılmaz

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:02
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