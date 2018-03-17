‘Duran topta agresif olun’ – Fotomaç – 17 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘Duran topta agresif olun’

    ‘Duran topta agresif olun’

    Fatih Terim her idmanda yaptığı gibi duran toplar konusunda oyuncularını bir kez daha uyardı.

    her idmanda yaptığı gibi duran toplar konusunda oyuncularını bir kez daha uyardı. İki sezonda yenen 28 duran top golü sebebiyle kaleci antrenörü 'den Fernando Muslar'yı özel olarak çalıştırmasını isteyen Terim, stoperlere de "Agresif olun" çağrısı yaptı. Gomis ve Donk'tan da ekstra yardım istedi. duran toptan bu sezon 18 gol üretti.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Duran topta agresif olun’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN