Belhanda ve Feghouli’ye uyarı – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    ve Feghouli’ye uyarı

    <a href="/index/belhanda?id=1aa8edda-3df9-4e56-9888-213c70eb929b" class="" rel="tag">Belhanda</a> ve Feghouli’ye uyarı

    Teknik direktör saha içinde zaman zaman kontrollerini kaybeden Younes ve 'ye uyarılarda bulundu.

    Teknik direktör saha içinde zaman zaman kontrollerini kaybeden Younes ve 'ye uyarılarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, 'ya "Bu sene 2 kez atıldın. Özellikle hakem kararından sonra hiçbir harekette bulunma. Rakip senin üzerine oynayabilir. Onlara uyma. Sen sadece benim taktiklerimi uygula, rakiple uğraşma" dedi. Feghouli'ye de "Derbi maçlarda gerginlik normaldir. Aşırı hareketlerden kaçın" ikazında bulundu.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:53
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