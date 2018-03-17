Aslan’ın yıldızları Kadıköy’de duruyor – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Aslan’ın yıldızları ’de duruyor

    Aslan’ın yıldızları Kadıköy’de duruyor

    'deki derbilerde atmosferden en çok etkilenen 'ın yabancıları oldu.

    'deki derbilerde atmosferden en çok etkilenen 'ın yabancıları oldu. Sarı-kırmızılılarda son 18 Fenerbahçe derbisinde oynayan 52 yabancıdan yalnızca Lincoln ve Elmander gol attı. Aslan'ın Drogba, Podolski, , Baros ve Kewell gibi yıldızları, Kadıköy'de gol sevinci yaşayamadı.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:59
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