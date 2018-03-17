Aklım fikrim şampiyonlukta – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Aklım fikrim şampiyonlukta

    Aklım fikrim şampiyonlukta

    Nagatomo, La Gazzetta’ya röportaj verdi. Japon yıldız “Şu an ’e değil G.Saray ile şampiyon olmaya odaklandım” dedi

    Cimbom'un devre arasında 'den renklerine bağladığı , La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj verdi. Japon futbolcuya sorular daha çok yıllarını geçirdiği İnter üzerineydi. Ancak 31 yaşındaki futbolcu şu an için İnter'i değil, 'ı düşündüğünü söyledi. Nagatomo, İnter'de fazla şans bulamadığını, Dünya Kupası'nda boy göstermek adına Cimbom'u tercih ettiğini belirtti.

    İŞTE Yuto Nagatomo'nun sözleri: "Beni Galatasaray'da herkes çok iyi karşıladı. Bu sezon sadece takımımın şampiyonluk hedefine odaklanmış durumdayım. Öncelikle Galatasaray'ın şampiyonluğunu düşünüyorum. Sonra Dünya Kupası için konsantre olmaya başlarım. Kariyerimle ilgili kararımı da Dünya Kupası sonrası vereceğim. Burada kalabilirim"
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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