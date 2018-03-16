Prim icin imkanlar zorlanacak – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Prim icin imkanlar zorlanacak

    Prim icin imkanlar zorlanacak

    , tüm olumsuz mali şartlara rağmen kesinin ağzını açtı.

    , tüm olumsuz mali şartlara rağmen kesinin ağzını açtı. Başkan , bugüne kadar herhangi bir prim duyurusu yapmazken önemli bir sürpriz hazırlığında... 'deki 19 yıllık galibiyet hasretinin son bulması halinde Başkan Cengiz, karşılaşma sonrası soyunma odasında 1.5 milyon dolarlık prim açıklaması bekleniyor.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:10
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