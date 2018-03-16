Prim icin imkanlar zorlanacak
Galatasaray Yönetimi, tüm olumsuz mali şartlara rağmen kesinin ağzını açtı.
Galatasaray Yönetimi, tüm olumsuz mali şartlara rağmen kesinin ağzını açtı. Başkan Mustafa Cengiz, bugüne kadar herhangi bir prim duyurusu yapmazken önemli bir sürpriz hazırlığında... Kadıköy'deki 19 yıllık galibiyet hasretinin son bulması halinde Başkan Cengiz, karşılaşma sonrası soyunma odasında 1.5 milyon dolarlık prim açıklaması bekleniyor.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:10
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
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