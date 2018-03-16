Prim icin imkanlar zorlanacak

Galatasaray Yönetimi, tüm olumsuz mali şartlara rağmen kesinin ağzını açtı. Başkan Mustafa Cengiz, bugüne kadar herhangi bir prim duyurusu yapmazken önemli bir sürpriz hazırlığında... Kadıköy'deki 19 yıllık galibiyet hasretinin son bulması halinde Başkan Cengiz, karşılaşma sonrası soyunma odasında 1.5 milyon dolarlık prim açıklaması bekleniyor.