Passolig’de de zİrvede

Kaynak yaratmak için kombine satışlarını yeniden canlandıran Galatasaray, son iki sezonda Fenerbahçe'nin zirvede olduğu Passolig Kart Ligi'nde zirveyi devraldı. 2018 yılının ilk günlerinde 646 bin olan Galatasaray Passolig Kart sayısı, 670 bine ulaştı. 3.6 milyonu geçen Passolig Kart sahibi taraftar arasında, 667 bin 701 taraftarıyla Fenerbahçe ikinci sırada yer alıyor.

KADIKÖY'DEKİ ASLANLAR!

İstanbul'daki Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarların ilçelere dağılımı ise ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. İstanbul'da en çok Galatasaray Passolig Kart sahibi olan ilçeler arasında Kadıköy de yer aldı. Sıralamada birinci Sarıyer, ikinci Bahçelievler olurken üçüncü de Kadıköy. Fenerbahçe Passolig Kart sahibi taraftarlar ise Kadıköy, Ataşehir ve Bahçelievler'de yaşıyor.