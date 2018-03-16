Passolig’de de zİrvede – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Passolig’de de zİrvede

    Passolig’de de zİrvede

    Kaynak yaratmak için kombine satışlarını yeniden canlandıran , son iki sezonda Fenerbahçe'nin zirvede olduğu Ligi'nde zirveyi devraldı.

    Kaynak yaratmak için kombine satışlarını yeniden canlandıran , son iki sezonda Fenerbahçe'nin zirvede olduğu Ligi'nde zirveyi devraldı. 2018 yılının ilk günlerinde 646 bin olan sayısı, 670 bine ulaştı. 3.6 milyonu geçen sahibi taraftar arasında, 667 bin 701 taraftarıyla Fenerbahçe ikinci sırada yer alıyor.

    KADIKÖY'DEKİ ASLANLAR!
    'daki Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarların ilçelere dağılımı ise ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. 'da en çok Passolig Kart sahibi olan ilçeler arasında de yer aldı. Sıralamada birinci Sarıyer, ikinci olurken üçüncü de . Fenerbahçe Passolig Kart sahibi taraftarlar ise , ve 'de yaşıyor.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:15
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