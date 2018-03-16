Passolig’de de zİrvede
Kaynak yaratmak için kombine satışlarını yeniden canlandıran Galatasaray, son iki sezonda Fenerbahçe'nin zirvede olduğu Passolig Kart Ligi'nde zirveyi devraldı.
Kaynak yaratmak için kombine satışlarını yeniden canlandıran Galatasaray, son iki sezonda Fenerbahçe'nin zirvede olduğu Passolig Kart Ligi'nde zirveyi devraldı. 2018 yılının ilk günlerinde 646 bin olan Galatasaray Passolig Kart sayısı, 670 bine ulaştı. 3.6 milyonu geçen Passolig Kart sahibi taraftar arasında, 667 bin 701 taraftarıyla Fenerbahçe ikinci sırada yer alıyor.
KADIKÖY'DEKİ ASLANLAR!
İstanbul'daki Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarların ilçelere dağılımı ise ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. İstanbul'da en çok Galatasaray Passolig Kart sahibi olan ilçeler arasında Kadıköy de yer aldı. Sıralamada birinci Sarıyer, ikinci Bahçelievler olurken üçüncü de Kadıköy. Fenerbahçe Passolig Kart sahibi taraftarlar ise Kadıköy, Ataşehir ve Bahçelievler'de yaşıyor.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:15
-
Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
-
Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
-
Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
Passolig’de de zİrvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.