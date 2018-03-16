İşte G.Saray'ın derbi 11'i... – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    İşte G.Saray'ın derbi 11'i...

    İşte G.Saray'ın derbi 11'i...

    Lider , Spor Toto 'in 26. haftasındaki derbide yarın 'ye konuk olacak.

    Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak önemli karşılaşmayı hakem yönetecek.

    'de 53 puanla, en yakın rakipleri Beşiktaş ve 'in üçer puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, derbide avantajını korumaya çalışacak.

    'ye karşı 1999 yılı aralık ayından bu yana 'de çıktığı 21 resmi maçta da kazanamayan , bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için ter dökecek.

    MARİANO CEZALI, EREN DERDİYOK SAKAT
    Sarı-kırmızılı takımda cezalısı Mariano Filho ile sakatlığı bulunan , derbide oynayamayacak.

    Ligde son oynanan karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mariano, Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkma şansını kaçırdı. Sakatlığının tedavisi süren Eren Derdiyok da derbide sahada olamayacak.

    FERNANDO VE FEGHOULİ CEZA SINIRINDA
    Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Sarı-kırmızılı oyuncular Reges ve , derbide kart görmeleri durumunda, 27. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde oynama şansını kaçıracak.

    DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ
    Fenerbahçe ile rakip sahada karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın bu sezonki deplasman performansı oldukça kötü.

    Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Galatasaray, deplasmanda yaptığı son 8 karşılaşmanın 6'sında rakiplerine mağlup oldu.

    Galatasaray, dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

    MUHTEMEL 11
    Galatasaray'da teknik direktör 'in Fenerbahçe maçında şu 11'e görev vermesi bekleniyor:

    Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon Roque, , Yuto Nagatomo, Fernando Reges (), , Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:37
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