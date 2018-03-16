G.Saray'dan sürpriz transfer! Derbi öncesi... – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    G.Saray'dan sürpriz transfer! Derbi öncesi...

    G.Saray'dan sürpriz transfer! Derbi öncesi...

    Galatasaray'ın sürpriz bir transfer yaptığı ortaya çıktı. İsveç'in IFK Tumba takımında forma giyen 20 yaşındaki Ouseynou Ceesay, Galatasaray U21 takımı ile denemelere çıktı.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 08:37
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