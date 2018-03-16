G.Saray'dan sürpriz transfer! Derbi öncesi...
Galatasaray'ın sürpriz bir transfer yaptığı ortaya çıktı. İsveç'in IFK Tumba takımında forma giyen 20 yaşındaki Ouseynou Ceesay, Galatasaray U21 takımı ile denemelere çıktı.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 08:37
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Alman cumhurbaşkanından Fikret Orman'a ziyaret
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Yorum
vayyy BEŞİKTAŞIN DEĞERİNİ YABANCILAR BİLİYOR. BURADAKİLER NERDEN BEŞİKTAŞIN BELİNİ BÜKEBİLİRİZ DİYE FIRSAT KOLLUYOR. YAZIKLAR OLSUN BJK DÜŞMANLARI
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
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SERDAR 3 2 GALATASARAY ALIR
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Başkan bonservisini belirledi
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serdar hahahahah ingilizlerde bnm gb gülüyorlar şimdi 30m euro 15m verirlerse hemen satın rodrigesin fiyatı 8-10m arası uçmayın boşa
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