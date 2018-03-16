Galatasaray'da kaleci Eray İşcan ameliyat edildi
Galatasaray'ın kalecisi Eray İşcan, dizinden ve burnundan ameliyat edildi.
Galatasaray'ın kalecisi Eray İşcan, dizinden ve burnundan ameliyat edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşında kalecinin sağlık durumu hakkında şu bilgiler paylaşıldı:
"Oyuncumuz Eray İşcan bugün sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park'ta kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir diz artroskopisi ameliyatı geçirmiştir, oyuncumuza aynı seansta Yrd. Doç. Dr. Muhammed Pamukçu tarafından burnundan nefes almasını kolaylaştırmak amaçlı bir ameliyat daha yapılmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:19
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
korhan şu basketboldaki fenerbahçe taraftarı hiç bir takımda yok türkiyedeki. (basketboldaki taraftar olarak ayrıca belirtiyorum)
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İşte Kocaman'ın derbi 11'i...
Toplam 4
Yorum
can AYKUT UN ONBIR SURMESINI ICIN KAFA YORMASINA GEREK YOK KI, NASIL OLSA FENER KOTU DAHI OYNASA SAHA DISI FAKTORLERI SAYESINDE YINE YENERLER,
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ozi Yazık oldu son saniye basketi ile maçı rakibe vermek.Maç izlerken bu kadar iyi bir takımın iyi bir oyun kurucusunun olmamasını garipsedim.
Galatasaray'da kaleci Eray İşcan ameliyat edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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