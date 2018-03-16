Galatasaray'da kaleci Eray İşcan ameliyat edildi – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    'da kaleci ameliyat edildi

    Galatasaray'da kaleci Eray İşcan ameliyat edildi

    'ın kalecisi , dizinden ve burnundan ameliyat edildi.

    'ın kalecisi , dizinden ve burnundan ameliyat edildi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşında kalecinin sağlık durumu hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

    "Oyuncumuz Eray İşcan bugün sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park'ta kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir diz artroskopisi ameliyatı geçirmiştir, oyuncumuza aynı seansta Yrd. Doç. Dr. Muhammed Pamukçu tarafından burnundan nefes almasını kolaylaştırmak amaçlı bir ameliyat daha yapılmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:19
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