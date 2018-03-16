Fernando ilk 11’e
Fatih Terim, Fernando'yu derbide ilk 11'e monte etmeye hazırlanıyor.
Öte yandan Brezilyalı ön libero, sarı-kırmızılı takımda Kadıköy'de galibiyet gören tek oyuncu.
Fernando, 2008'de Porto formasıyla Fenerbahçe'ye karşı İstanbul'da oynadığı Şampiyonlar Ligi grup maçında sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmıştı.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:50
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
Fernando ilk 11’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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