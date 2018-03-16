Fernando ilk 11’e – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    ilk 11’e

    <a href="/index/fernando?id=531b200d-b0a8-44bf-93e7-c4185448ee3c" class="" rel="tag">Fernando</a> ilk 11’e

    , 'yu derbide ilk 11'e monte etmeye hazırlanıyor.

    , 'yu derbide ilk 11'e monte etmeye hazırlanıyor. Tecrübeli ismi dünkü taktik çalışmada Ryan Donk'un yerine as takımda deneyen İmparator son kararını bugün verecek.

    Öte yandan Brezilyalı ön libero, sarı-kırmızılı takımda 'de galibiyet gören tek oyuncu.

    , 2008'de Porto formasıyla 'ye karşı İstanbul'da oynadığı Şampiyonlar Ligi grup maçında sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmıştı.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:50
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