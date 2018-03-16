Derbi öncesi taraftara bilgilendirme – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Derbi öncesi taraftara bilgilendirme

    Derbi öncesi taraftara bilgilendirme

    Kulübü, 'in 26. haftasında yarın oynanacak derbisi öncesi taraftarlarına yönelik bir bilgilendirme yayımladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların münferit şekilde Ülker Stadı'na gidişinin yasak olduğu belirtilerek, "Taraftarlarımız saat 14.00'te Stadı'nda toplanacak. Bilet kontrolleri, üst aramaları yapıldıktan sonra kulüp tarafından organize edilen otobüslerle toplu olarak en geç saat 15.00'te Ülker Stadı'na intikalleri sağlanacaktır." denildi.

    Öte yandan, maç günü taraftarına Ülker Stadı'nda tek geçişlik pass kart dağıtımı yapılmayacağı da kaydedilerek, "Taraftarın daimi Passolig veya tek geçişlik pass kartlarını yanlarında bulundurması zorunludur. maçı bileti bulunan Galatasaray taraftarlarının, biletlerini başka bir Passolig kartına transferi sistem tarafından engellenecektir." ifadeleri kullanıldı.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:15
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