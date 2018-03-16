Bu kez Galatasaray kazanacak

Tudor döneminde yardımcı hocalık yapan Ayhan Akman, Galatasaray'ın derbiyi kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Akman, "G.Saray eğer kendi oyununu kabul ettirebilirse, ben Galatasaray'ın bu sene oradan galibiyetle ayrılacağını tahmin ediyorum Lider olarak gidiyor ve lider olarak dönmek isteyecektir" diye konuştu.

İGOR TUDOR'UN TERCİHİYDİ

Türk Telekom Stadı'nda golsüz biten karşılaşmaya İgor Tudor'un defansif bir anlayışla çıkmasını da değerlendiren Ayhan Akman, "Biz o dönem farklı düşünüyorduk hocayla. Defansif bir anlayışla çıkmayı tercih etti. Takımın hocası oydu ve öyle bir karar verdi. Geriye dönüp baktığımızda kimsenin memnun olmadığı bir karşılaşma oldu" dedi.