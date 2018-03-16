Bu kez Galatasaray kazanacak
Bu kez G.Saray kazanacak Tudor döneminde yardımcı hocalık yapan Ayhan Akman, Galatasaray'ın derbiyi kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
Tudor döneminde yardımcı hocalık yapan Ayhan Akman, Galatasaray'ın derbiyi kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Akman, "G.Saray eğer kendi oyununu kabul ettirebilirse, ben Galatasaray'ın bu sene oradan galibiyetle ayrılacağını tahmin ediyorum Lider olarak gidiyor ve lider olarak dönmek isteyecektir" diye konuştu.
İGOR TUDOR'UN TERCİHİYDİ
Türk Telekom Stadı'nda golsüz biten karşılaşmaya İgor Tudor'un defansif bir anlayışla çıkmasını da değerlendiren Ayhan Akman, "Biz o dönem farklı düşünüyorduk hocayla. Defansif bir anlayışla çıkmayı tercih etti. Takımın hocası oydu ve öyle bir karar verdi. Geriye dönüp baktığımızda kimsenin memnun olmadığı bir karşılaşma oldu" dedi.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:17
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
Bu kez Galatasaray kazanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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