Bu kez Galatasaray kazanacak – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Bu kez kazanacak

    Bu kez Galatasaray kazanacak

    Bu kez G.Saray kazanacak döneminde yardımcı hocalık yapan , 'ın derbiyi kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

    döneminde yardımcı hocalık yapan , 'ın derbiyi kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Akman, "G.Saray eğer kendi oyununu kabul ettirebilirse, ben Galatasaray'ın bu sene oradan galibiyetle ayrılacağını tahmin ediyorum Lider olarak gidiyor ve lider olarak dönmek isteyecektir" diye konuştu.

    İGOR TUDOR'UN TERCİHİYDİ
    Stadı'nda golsüz biten karşılaşmaya İgor Tudor'un defansif bir anlayışla çıkmasını da değerlendiren Ayhan Akman, "Biz o dönem farklı düşünüyorduk hocayla. Defansif bir anlayışla çıkmayı tercih etti. Takımın hocası oydu ve öyle bir karar verdi. Geriye dönüp baktığımızda kimsenin memnun olmadığı bir karşılaşma oldu" dedi.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:17
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