BATI VIP kapandı – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    kapandı

    BATI VIP kapandı

    (), Atiker Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 'a takdiren 60 bin lira para cezası kesti.

    (), Atiker Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 'a takdiren 60 bin lira para cezası kesti. Saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu 100 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartları da bir maçlığına bloke edildi.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:04
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