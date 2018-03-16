Başa baş gidiyorlar – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Başa baş gidiyorlar

    Başa baş gidiyorlar

    ile derbisi merakla beklenirken iki takım savunmadaki başarılı performansı ile dikkat çekiyor...

    ile derbisi merakla beklenirken iki takım savunmadaki başarılı performansı ile dikkat çekiyor... İki ezeli rakip, bu sezon 'de rakiplerine fazla şut şansı tanımadı ve ilk sırada yer aldı. Galatasaray bu haftaya kadar kalesinde sadece 77 isabetli şut görürken bu maçlarda 28 gol yedi. F.Bahçe'de ise bu sayı 81 olurken sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 30 kez kalesini gole kapatamadı.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:02
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