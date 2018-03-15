UEFA'dan ceza almayacağız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile Finansal Fair Play konusunda yaptıkları toplantının kendileri adına olumlu geçtiğine inandığını söyledi. Divan Kurulu Toplantısında konuşan Cengiz, İsviçre'de UEFA yetkilileri ile yaptıkları toplantıyla ilgili bilgi verirken, "UEFA Finansal Fair Play Komitesi, Avrupa'nın önde gelen 6 hukuk ve devlet adamından oluşuyor. Çok ciddi bir kurul. Biz 2 saat 45 dakika nefes almadan sunum yaptık" dedi.

100 milyonu aşmışsınız!

FFP Komitesi'nin "Siz bu vaatleri daha önce de verdiniz. 30 milyon euro olması gereken zarar 100 milyon euro'yu aşmış" dediğini ifade eden Galatasaray Başkanı, "Biz ise bu konuda söyleyecek bir şeyimizin olmadığını, kendilerine 3 yıllık yeni bir projeksiyon sunabileceğimizi aktardık. En kötü duruma, normal ve en iyi duruma göre 3 projeksiyon anlattık. Hepsi için de olası sonuçlara göre, hayal taşımayan projeler sunduk. Sanırım bu komitenin tarihinde böyle bir sunum olmadı. Kendileri özel olarak bize ifade etti. Galatasaray'ın UEFA'dan ceza alacağına ihtimal vermiyorum. Umarım UEFA bize 3 yıl daha fırsat tanıyacaktır" şeklinde konuştu.

Savaş ÇORLU