Taffarel'den Neymar müjdesi – Fotomaç – 15 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Taffarel'den müjdesi

    Taffarel'den Neymar müjdesi

    Galatasaray'ın kaleci antrenörü Taffarel, sakatlığı bulunan 'ın 'na yetişeceğini söyledi.

    Galatasaray'ın kaleci antrenörü , PSG'de geçirdiği sakatlığın ardından ameliyat olan ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan 'la ilgili açıklama yaptı.

    Brezilya 'nda Tite'nin teknik ekibinde yer alan Taffarel, Neymar'ın 2018 'na yetişeceğini söyledi ve şunları ekledi:

    Neymar çok özel bir oyuncu. Günden güne kişisel ve karakter anlamında gelişimini sürdürüyor. Kalitesi tartışılmaz. Çok az bir zaman sonra dünyanın en iyi futbolcusu olacak. Yaşadığı sakatlığı iyileşebilir görüyorum. Dünya Kupası için hazır olacak.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Taffarel'den Neymar müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN