Taffarel'den Neymar müjdesi
Galatasaray'ın kaleci antrenörü Taffarel, sakatlığı bulunan Neymar'ın Dünya Kupası'na yetişeceğini söyledi.
Galatasaray'ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel, PSG'de geçirdiği sakatlığın ardından ameliyat olan ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Neymar'la ilgili açıklama yaptı.
Brezilya Milli Takımı'nda Tite'nin teknik ekibinde yer alan Taffarel, Neymar'ın 2018 Dünya Kupası'na yetişeceğini söyledi ve şunları ekledi:
Neymar çok özel bir oyuncu. Günden güne kişisel ve karakter anlamında gelişimini sürdürüyor. Kalitesi tartışılmaz. Çok az bir zaman sonra dünyanın en iyi futbolcusu olacak. Yaşadığı sakatlığı iyileşebilir görüyorum. Dünya Kupası için hazır olacak.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 18:54
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
Taffarel'den Neymar müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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