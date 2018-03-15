Fatih Terim’in Fenerbahçe raporu – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    ’in raporu

    Fatih Terim’in Fenerbahçe raporu

    , sarı-kırmızılı takımın başında ile ’de bugüne kadar 18 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 5, sarı-lacivertliler de 8 kez sahadan galip ayrıldı. 5 derbi ise berabere sona erdi.

    , Teknik Direktör yönetiminde birçok başarıya imza atarken, ezeli rakipleri ile de yeşil sahada defalarca karşı karşıya geldi. Terim ile 4. dönemini yaşayan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilerle ligde ilk kez 8 Eylül 1996 yılında mücadele etti. Müsabakayı Fenerbahçe deplasmanda 4-0 kazandı. Bu maçla birlikte Terimli Galatasaray, 'de Kanarya ile 18 kez karşılaştı. Bu maçlarda Aslan, 5 kez sahadan galip ayrılırken, 8 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 5 müsabakada ise taraflar yenişemedi.

    Galatasaray'ın Ülker Stadyumu'nda 22 Aralık 1999 yılında son olarak ezeli rakibini mağlup ettiği maçta da takımın başında Fatih Terim bulunuyordu. Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında ligde en son 12 Mayıs 2013 yılında Fenerbahçe ile karşılaşmış, sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.
    Galatasaray'ın, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde oynadığı lig derbilerinde aldığı sonuçlar şöyle:

    1996-1997 sezonu
    Galatasaray: 0 -Fenerbahçe: 4
    Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 2

    1997-1998 sezonu
    Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 1
    Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

    1998-1999 sezonu
    Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2
    Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 0

    1999-2000 sezonu
    Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2
    Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

    2002-2003 sezonu
    Fenerbahçe: 6 - Galatasaray: 0
    Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 0

    2003-2004 sezonu
    Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2
    Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1

    2011-2012 sezonu
    Lig Grubu
    Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1
    Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2

    Süper Final Şampiyonluk Grubu
    Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
    Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

    2012-2013 sezonu
    Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1
    Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:10
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