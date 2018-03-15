Fatih Terim’in Fenerbahçe raporu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında Fenerbahçe ile Süper Lig’de bugüne kadar 18 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 5, sarı-lacivertliler de 8 kez sahadan galip ayrıldı. 5 derbi ise berabere sona erdi.
Galatasaray'ın Ülker Stadyumu'nda 22 Aralık 1999 yılında son olarak ezeli rakibini mağlup ettiği maçta da takımın başında Fatih Terim bulunuyordu. Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında ligde en son 12 Mayıs 2013 yılında Fenerbahçe ile karşılaşmış, sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.
Galatasaray'ın, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde oynadığı lig derbilerinde aldığı sonuçlar şöyle:
1996-1997 sezonu
Galatasaray: 0 -Fenerbahçe: 4
Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 2
1997-1998 sezonu
Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 1
Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2
1998-1999 sezonu
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2
Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 0
1999-2000 sezonu
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
2002-2003 sezonu
Fenerbahçe: 6 - Galatasaray: 0
Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 0
2003-2004 sezonu
Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1
2011-2012 sezonu
Lig Grubu
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2
Süper Final Şampiyonluk Grubu
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0
2012-2013 sezonu
Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:10
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Sahaya kedi girdi, Beşiktaş golü buldu!
Toplam 4
Yorum
bjk advers Kedi o stada nereden gelmiş olabilir çünkü stadın çevresndei yoğun trafik akışından dolayı karşıdan karşıya bir kedinin sağ geçmesi imkansız
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Anahtar orta saha
Toplam 10
Yorum
sdf sdf komedi ya adamlarda forvetler bizde defans :) şu ufkunuzu açın artık ayıp ya git artık aziz git git git git
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Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Bayern yorumu
Toplam 10
Yorum
fuat karaca Erman hocam bayern münih liginde bizim durumumuzda olsaydı bu kadro mu çıkardı adamlar ligi bitirmiş BEŞİKTAŞ'ın her futbolcusu değerlidir.
Fatih Terim’in Fenerbahçe raporu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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