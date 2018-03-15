Deschamps kadroyu açıkladı! Gomis... – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Deschamps kadroyu açıkladı! ...

    Deschamps kadroyu açıkladı! Gomis...

    'ın formda golcüsü Bafetimbi , 'ın hazırlık maçları için açıkladığı Milli Takım kadrosunda kendine yer bulamadı

    forması ile 24 maçta 25 gole ulaşan Bafetimbi , 'nın ve ile oynayacağı hazırlık maçları kadrosuna çağırılmadı.

    Bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligindeki tüm futbolculardan daha fazla gol atan Bafetimbi Gomis, yine Fransa aday kadrosuna davet edilmedi.

    Sevilla'nın golcüsü Ben Yedder ise ilk kez A Milli olma şansı kazandı.

    İşte Fransa Milli Takımı kadrosu:

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:29
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