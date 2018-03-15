Deschamps kadroyu açıkladı! Gomis...

Galatasaray forması ile 24 maçta 25 gole ulaşan Bafetimbi Gomis, Fransa Milli Takımı'nın Kolombiya ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçları kadrosuna çağırılmadı.

Bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligindeki tüm futbolculardan daha fazla gol atan Bafetimbi Gomis, yine Fransa aday kadrosuna davet edilmedi.

Sevilla'nın golcüsü Ben Yedder ise ilk kez A Milli olma şansı kazandı.

İşte Fransa Milli Takımı kadrosu:



