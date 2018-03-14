Bilet sabırsızlığı – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    sabırsızlığı

    Bilet sabırsızlığı
    Derbi için taraftarına ayrılan 2250 için de yoğun ilgi olduğu öğrenildi. Yarın satışa çıkacak biletleri tüketmek için sabırsızlıkla bekleyen sarı-kırmızılı futbolseverlerin kulübe bağlı olan derneklere sürekli bilet talebi yaptıkları kaydedildi. dışından da çok sayıda taraftarın maça gelmek istediği bildirildi
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:45
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