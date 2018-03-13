Tarihi buluşma – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Tarihi buluşma

    Tarihi buluşma

    , derbi maçın son antrenmanını statta taraftarlarıyla yapacak

    Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın son antrenmanını sarı-kırmızılı taraftarların önünde yapacak. Son çalışma Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da yapılacak ve kapılar taraftarlara açık olacak. 13-16 Mart tarihlerinde 'daki GS Store mağazalarından en az 19 lira 5 kuruşluk alışveriş yapan taraftarların antrenmanı tribünden takip edebileceği açıklandı. Ayrıca Türk Telekom Stadı gişesinden müze ve stat turu bileti alan taraftarların da antrenmanı izleyebileceği aktarıldı.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:33
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