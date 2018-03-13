Haydi aslanım!
"Hadi aslanım maçı çeviren adam sen olacaksın" diyerek Sinan Gümüş'ü oyuna süren Fatih Terim, hem oyuncusunu motive etti hem de zaferi getirecek puzzle'ı tamamlamış oldu.
Çok yetenekli bir futbolcu. Bundan sonra yeteneğinin teoride olmamasını diledim. Mukavelesinin bitmesine 1 yıl daha var. Oraya kadar bizim kendisine yeni mukavele yapmamızı sağlamalı. Şu anda Yasin'in önünde ve ben de onu tercih ettim.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 23:35
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
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