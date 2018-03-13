Haydi aslanım!

"Hadi aslanım maçı çeviren adam sen olacaksın" diyerek Sinan Gümüş'ü oyuna süren Fatih Terim, hem oyuncusunu motive etti hem de zaferi getirecek puzzle'ı tamamlamış oldu.

TERİM, SİNAN İÇİN NE DEDİ:

Çok yetenekli bir futbolcu. Bundan sonra yeteneğinin teoride olmamasını diledim. Mukavelesinin bitmesine 1 yıl daha var. Oraya kadar bizim kendisine yeni mukavele yapmamızı sağlamalı. Şu anda Yasin'in önünde ve ben de onu tercih ettim.