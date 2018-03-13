Haydi aslanım! – Fotomaç – 13 Mart 2018
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HEPSİ
    13 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Haydi aslanım!

    Haydi aslanım!

    "Hadi aslanım maçı çeviren adam sen olacaksın" diyerek 'ü oyuna süren Fatih Terim, hem oyuncusunu motive etti hem de zaferi getirecek puzzle'ı tamamlamış oldu.

    TERİM, SİNAN İÇİN NE DEDİ:
    Çok yetenekli bir futbolcu. Bundan sonra yeteneğinin teoride olmamasını diledim. Mukavelesinin bitmesine 1 yıl daha var. Oraya kadar bizim kendisine yeni mukavele yapmamızı sağlamalı. Şu anda Yasin'in önünde ve ben de onu tercih ettim.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:35
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