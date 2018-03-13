Gümüş’ü parlattı – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Gümüş’ü parlattı

    Gümüş’ü parlattı
    karşısında oyuna girdikten sonra 1 gol 1 asistle maçı çeviren isim olan Sinan Gümüş, 'de son 2 maçta 3 gole doğrudan katkı yaptı. İgor Tudor'un gönderilmesini istemesi nedeniyle Benfica'ya daha az ücrete gitmeye razı olan Sinan, Fatih Terim'in ilgisi ve azimli çalışmaları sayesinde yeniden taraftarların gözdesi haline geldi.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:26
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