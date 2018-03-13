Dünya çapında – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Dünya çapında

    Dünya çapında
    'ın yükselen ismi Yuto Nagatomo, Fatih Terim'e hayran olduğunu söyledi... Kulüp dergisine konuşan Japon yıldız, "Fatih hocayı önceden tanıyordum. Kendisi dünya futbolunda bilinen bir isim. Onunla çalışmak benim için önemli bir motivasyon oldu. Kendisi çok iyi antrenör ama bir o kadar da iyi bir insan. Oyuncuya nasıl yaklaşacağını çok iyi biliyor. Kendisi ile sık sık İtalyanca konuşuyoruz" dedi.

    Bakan'dan hediye
    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye- Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi (TRINS) toplantısına katıldı. Bakan Zeybekci, Japonya Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Hiroshige Seko'ya Galatasaray'ın başarılı ismi Yuto Nagatomo'nun imzalı formasını hediye etti.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:37
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