Yenilmez
Bu sezon Türk Telekom Stadı’nı rakiplerine dar eden ve mağlubiyet yüzü görmeyen Aslan, evindeki yenilmezlik serisini 19’a çıkardı
Maçın başında topu ağlarında gören ancak mücadeleden vazgeçmeyen sarı-kırmızılı ekip, Bafetimbi Gomis ve Sinan Gümüş ile bir zafer daha yazdı. Beşiktaş ve Başakşehir'e 3, F.Bahçe'ye 6 puan fark atan ve rahat nefes alan Galatasaray, Kadıköy deplasmanına oldukça moralli bir şekilde gidecek.
Serkan Kırıntılı'yı kutladı
Galatasaray, Konyaspor karşısında maçın başında yenik duruma düşerken sarı-kırmızılı ekip, 19. dakikada penaltı kazandı. Ancak maçın başarılı ismi Serkan Kırıntılı penaltıda Bafetimbi Gomis'e izin vermedi. Fransız yıldız sola plase bir vuruş yaparken Serkan köşeyi doğru tahmin etti ve vuruşu çıkardı. Gomis kurtarışın ardından başarılı kaleciyi tebrik etmeyi ihmal etmedi.
İlk kez kaçırdı
Konya Bu sezon kullandığı 3 penaltıyı da gole çeviren Gomis, Konyaspor karşısında ilk kez penaltı vuruşundan yararlanamadı. Gomis en son 2013 yılındaki Ajaccio maçında Lyon forması giydiği dönemde penaltı kaçırmıştı.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:35
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Sinan Gümüş anlatmakta zorlandı
Toplam 2
Yorum
tunay sinan yedek değil as oyuncusudur galatasarayın . paslanmasına müsaade edilmemeli ...
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Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 2
Yorum
Komedi Bİ YANDAN RIDVAN Bİ YANDAN ERMAN Bİ YANDAN AYKUT BİR YANDAN ÜMİZ ÖZAT. HEPİNİZE KARŞI BEŞİKTAŞ TARAFTARI. AKILLI OLUN.
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Serdar Aziz'den şok küfür
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya göre,,,,, bir oyuncunun adi Caner olmadigi müddetce, o tip sözler veya el ve kolla yapilan benzeri hareketler küfür sayilmiyorlar !
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