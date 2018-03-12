Yenilmez – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Yenilmez

    Yenilmez

    Bu sezon Stadı’nı rakiplerine dar eden ve mağlubiyet yüzü görmeyen Aslan, evindeki yenilmezlik serisini 19’a çıkardı

    Maçın başında topu ağlarında gören ancak mücadeleden vazgeçmeyen sarı-kırmızılı ekip, Bafetimbi ve ile bir zafer daha yazdı. ve 'e 3, F.Bahçe'ye 6 puan fark atan ve rahat nefes alan , deplasmanına oldukça moralli bir şekilde gidecek.

    Serkan Kırıntılı'yı kutladı
    Galatasaray, karşısında maçın başında yenik duruma düşerken sarı-kırmızılı ekip, 19. dakikada penaltı kazandı. Ancak maçın başarılı ismi penaltıda Bafetimbi Gomis'e izin vermedi. Fransız yıldız sola plase bir vuruş yaparken Serkan köşeyi doğru tahmin etti ve vuruşu çıkardı. Gomis kurtarışın ardından başarılı kaleciyi tebrik etmeyi ihmal etmedi.

    İlk kez kaçırdı
    Konya Bu sezon kullandığı 3 penaltıyı da gole çeviren Gomis, Konyaspor karşısında ilk kez penaltı vuruşundan yararlanamadı. Gomis en son 2013 yılındaki Ajaccio maçında forması giydiği dönemde penaltı kaçırmıştı.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:35
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