Maçın başında topu ağlarında gören ancak mücadeleden vazgeçmeyen sarı-kırmızılı ekip, Bafetimbi Gomis ve Sinan Gümüş ile bir zafer daha yazdı. Beşiktaş ve Başakşehir'e 3, F.Bahçe'ye 6 puan fark atan ve rahat nefes alan Galatasaray, Kadıköy deplasmanına oldukça moralli bir şekilde gidecek.

Serkan Kırıntılı'yı kutladı

Galatasaray, Konyaspor karşısında maçın başında yenik duruma düşerken sarı-kırmızılı ekip, 19. dakikada penaltı kazandı. Ancak maçın başarılı ismi Serkan Kırıntılı penaltıda Bafetimbi Gomis'e izin vermedi. Fransız yıldız sola plase bir vuruş yaparken Serkan köşeyi doğru tahmin etti ve vuruşu çıkardı. Gomis kurtarışın ardından başarılı kaleciyi tebrik etmeyi ihmal etmedi.

İlk kez kaçırdı

Konya Bu sezon kullandığı 3 penaltıyı da gole çeviren Gomis, Konyaspor karşısında ilk kez penaltı vuruşundan yararlanamadı. Gomis en son 2013 yılındaki Ajaccio maçında Lyon forması giydiği dönemde penaltı kaçırmıştı.