Sezonun en erken golü – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Sezonun en erken golü

    Sezonun en erken golü
    Atiker 'ın 'a 2. dakikada attığı gol bu lig tarihine en erken gol olarak kayıtlara geçti. Dakikalar 01.04'ü gösterirken Galatasaray ağlarını sarsan Wilfred Moke, Konyaspor'un bu sezon ligdeki en hızlı golünü attı. Galatasaray ise en erken golünü ağlarında gördü.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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