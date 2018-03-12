Sarı-kırmızılı gençlerden 6’da 6

GALATASARAY'DA genç takımlar seviyesinde müthiş bir hafta yaşandı. U21 Takımı, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken, Elit liglerdeki genç sarı-kırmızılılar da zafer sevinci yaşadı. U14, U15, U16 Ligi'nde Ümraniyespor'u sırasıyla 3-1, 3-0 ve 2-0 yenen Aslanlar; U17'de de 4-0'la geçti. G.Saray sosyal medya hesabından, gençlerin bu zafer haftasını, "Akademi takımlarımız hafta sonunu 6'da 6 ile kapattı" mesajıyla kutladı.