Sarı-kırmızılı gençlerden 6’da 6 – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Sarı-kırmızılı gençlerden 6’da 6

    Sarı-kırmızılı gençlerden 6’da 6
    GALATASARAY'DA genç takımlar seviyesinde müthiş bir hafta yaşandı. U21 Takımı, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken, Elit liglerdeki genç sarı-kırmızılılar da zafer sevinci yaşadı. U14, U15, U16 Ligi'nde Ümraniyespor'u sırasıyla 3-1, 3-0 ve 2-0 yenen Aslanlar; U17'de de 4-0'la geçti. G.Saray sosyal medya hesabından, gençlerin bu zafer haftasını, "Akademi takımlarımız hafta sonunu 6'da 6 ile kapattı" mesajıyla kutladı.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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