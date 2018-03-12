Penaltı kararı doğru – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    kararı doğru

    Penaltı kararı doğru

    'ın kaçırdığı tartışma yarattı. 19. dakikada 'ın ceza sahası içinde çektiği şut Selim Ay'dan döndü. Bu pozisyonda hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Atiker Konyasporlu futbolcular uzun süre pozisyonun penaltı olmadığını iddia ettiler. , 'in değerlendiremediği penaltı için "Doğru karardı" dedi.

    Gomis'e attırmam!
    Duayen yorumcumuz Erman Toroğlu, Gomis'in iyi bir penaltıcı olmadığını söyledi. Toroğlu, 'yı geçemeyen Gomis'le ilgili şunları söyledi: Penaltı kaçmaz, kaçırılır. Kaleciye bakarsın kaleci rahatsız olur. Bu geldi kafası eğik vurdu, kaleci çıkardı. Böyle penaltı atarsan kurtarırlar. İyi penaltıcı değil Gomis. Ben teknik adam olarak attırmam. Selçuk falan da hikaye...

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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