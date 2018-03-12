Penaltı kararı doğru
Galatasaray'ın kaçırdığı penaltı tartışma yarattı. 19. dakikada Selçuk İnan'ın ceza sahası içinde çektiği şut Selim Ay'dan döndü. Bu pozisyonda hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Atiker Konyasporlu futbolcular uzun süre pozisyonun penaltı olmadığını iddia ettiler. Erman Toroğlu, Gomis'in değerlendiremediği penaltı için "Doğru karardı" dedi.
Gomis'e attırmam!
Duayen yorumcumuz Erman Toroğlu, Gomis'in iyi bir penaltıcı olmadığını söyledi. Toroğlu, Serkan Kırıntılı'yı geçemeyen Gomis'le ilgili şunları söyledi: Penaltı kaçmaz, kaçırılır. Kaleciye bakarsın kaleci rahatsız olur. Bu geldi kafası eğik vurdu, kaleci çıkardı. Böyle penaltı atarsan kurtarırlar. İyi penaltıcı değil Gomis. Ben teknik adam olarak attırmam. Selçuk falan da hikaye...
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:50
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Sinan Gümüş anlatmakta zorlandı
Toplam 2
Yorum
tunay sinan yedek değil as oyuncusudur galatasarayın . paslanmasına müsaade edilmemeli ...
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Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 2
Yorum
Komedi Bİ YANDAN RIDVAN Bİ YANDAN ERMAN Bİ YANDAN AYKUT BİR YANDAN ÜMİZ ÖZAT. HEPİNİZE KARŞI BEŞİKTAŞ TARAFTARI. AKILLI OLUN.
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Serdar Aziz'den şok küfür
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya göre,,,,, bir oyuncunun adi Caner olmadigi müddetce, o tip sözler veya el ve kolla yapilan benzeri hareketler küfür sayilmiyorlar !
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