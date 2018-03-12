Penaltı kararı doğru

Galatasaray'ın kaçırdığı penaltı tartışma yarattı. 19. dakikada Selçuk İnan'ın ceza sahası içinde çektiği şut Selim Ay'dan döndü. Bu pozisyonda hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Atiker Konyasporlu futbolcular uzun süre pozisyonun penaltı olmadığını iddia ettiler. Erman Toroğlu, Gomis'in değerlendiremediği penaltı için "Doğru karardı" dedi.

Gomis'e attırmam!

Duayen yorumcumuz Erman Toroğlu, Gomis'in iyi bir penaltıcı olmadığını söyledi. Toroğlu, Serkan Kırıntılı'yı geçemeyen Gomis'le ilgili şunları söyledi: Penaltı kaçmaz, kaçırılır. Kaleciye bakarsın kaleci rahatsız olur. Bu geldi kafası eğik vurdu, kaleci çıkardı. Böyle penaltı atarsan kurtarırlar. İyi penaltıcı değil Gomis. Ben teknik adam olarak attırmam. Selçuk falan da hikaye...