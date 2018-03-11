Terim kararını verdi! Bonservisi alınacak
Inter elden çıkarmak istiyor, Galatasaray da gelmesine sıcak bakıyor. Japon futbolcu için görüşmelerin nisan ayında hızlanacağı ifade edilirken, geçen hafta Milan’ı ziyaret eden Terim’in de bu konuyu dile getirdiği öğrenildi.
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'a katılan ve kısa dönemde takıma uyum sağlayan Yuto Nagatomo, şimdiden transfer durumuyla gündeme geldi.
Kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Japon savunmacının olumlu görüntüsü bonservis konularını akıllara getirdi. İtalyan basınında çıkan haberde de Nagatomo ile Galatasaray yönetimi arasında nisan ayı içerisinde görüşmelerin hız kazanacağı aktarıldı. Inter'in sol bek konusunda Asamoah'ı, sağ bek için de Valencia'dan Cancelo'nun bonservisini almak istemesinden dolayı Nagatomo'yu elden çıkarmayı düşündüğü belirtildi.
Ayrıca transfer harcamaları ve maaş giderleri konusunda 10 milyon euroluk bir boşluğu oluşacak İtalyan kulübünün, Japon futbolcudan mutlaka bonservis kazanmak istediği yazıldı. Inter'in en az 4-5 milyon euroluk bir bonservis beklediği de eklendi.
Öte yandan geçtiğimiz hafta Milano'ya ziyarette bulunan teknik direktör Fatih Terim'in de bunu dile getirdiği, bunun ilgi çekici bulunduğu vurgulandı.
Yuto Nagatomo cephesinde de öne çıkan durumlar dikkat çekiyor. 31 yaşındaki oyuncunun kısa sürede 11'e girmesi, takım arkadaşlarıyla kaynaşması ve Fatih Terim'in güveni ön plana çıkıyor. 2018 Dünya Kupası'nda Japonya formasını mutlaka giymek isteyen ve Inter'de yedek kaldığı dönemden sonra maç kondisyonunu toparlamak zorunda olan Nagatomo, hem takımın en istekli isimlerinden biri oluyor hem de mücadelesi ve hırsıyla alkış alıyor. (Milliyet)
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:16
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Başkanlık için 8 aday!
Toplam 3
Yorum
Q 7 FARUK ÖZAKTAN BAŞKASI YALAN. BU İŞİ BİLEN BIRISI GELSIN ARTIK HELE HACIOSMANOĞLUNUN ISMININ GECMESI TARAFTARA HAKARETTIR.KULÜBÜ BATIRDI BU N
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 1
Yorum
sami mali durum o kadar iyi ki transfer bile yapamiyorsun, bir de kotu olsa ne denirdi acaba, durum iyiyse needen sampiyon olamiyorsun,
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İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında...
Toplam 2
Yorum
Terim, hoca mı? Bu üç oyuncunun GS için, özellikle derbi için ne kadar önemli olduğunu Terim bilmiyor mu? 7-0 lık Karabük maçında önlem alması gerekirdi.
Terim kararını verdi! Bonservisi alınacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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