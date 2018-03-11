Terim kararını verdi! Bonservisi alınacak – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Terim kararını verdi! Bonservisi alınacak

    Terim kararını verdi! Bonservisi alınacak

    elden çıkarmak istiyor, da gelmesine sıcak bakıyor. Japon futbolcu için görüşmelerin nisan ayında hızlanacağı ifade edilirken, geçen hafta Milan’ı ziyaret eden Terim’in de bu konuyu dile getirdiği öğrenildi.

    Devre arası döneminde 'a katılan ve kısa dönemde takıma uyum sağlayan , şimdiden durumuyla gündeme geldi.

    Kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Japon savunmacının olumlu görüntüsü bonservis konularını akıllara getirdi. İtalyan basınında çıkan haberde de Nagatomo ile yönetimi arasında nisan ayı içerisinde görüşmelerin hız kazanacağı aktarıldı. 'in sol bek konusunda Asamoah'ı, sağ bek için de 'dan Cancelo'nun bonservisini almak istemesinden dolayı Nagatomo'yu elden çıkarmayı düşündüğü belirtildi.
    Ayrıca transfer harcamaları ve maaş giderleri konusunda 10 milyon euroluk bir boşluğu oluşacak İtalyan kulübünün, Japon futbolcudan mutlaka bonservis kazanmak istediği yazıldı. 'in en az 4-5 milyon euroluk bir bonservis beklediği de eklendi.

    Öte yandan geçtiğimiz hafta Milano'ya ziyarette bulunan teknik direktör 'in de bunu dile getirdiği, bunun ilgi çekici bulunduğu vurgulandı.

    cephesinde de öne çıkan durumlar dikkat çekiyor. 31 yaşındaki oyuncunun kısa sürede 11'e girmesi, takım arkadaşlarıyla kaynaşması ve 'in güveni ön plana çıkıyor. 2018 Dünya Kupası'nda formasını mutlaka giymek isteyen ve Inter'de yedek kaldığı dönemden sonra maç kondisyonunu toparlamak zorunda olan Nagatomo, hem takımın en istekli isimlerinden biri oluyor hem de mücadelesi ve hırsıyla alkış alıyor. (Milliyet)

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:16
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