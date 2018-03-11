Serdar Aziz'den şok küfür
Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz'in Atiker Konyaspor maçında gördüğü sarı kartın ardından hakeme küfür etmesi gündem oldu.
Serdar Aziz gördüğü sarı kartın ardından söylenmeye başladı. Serdar Aziz'in hakem Halil Umut Meler'e küfür ettiği görüntüler sosyal medyada yayıldı ve gündem oldu.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:33
-
"F.Bahçe şampiyonluk adayı"
Toplam 2
Yorum
xxl bu gün 1-0 ı koruyacam diye yerden kalkmadı fb...
-
"F.Bahçe şampiyonluk adayı"
Toplam 2
Yorum
xxl senin canın öyle istiyor...
-
Malatya'da 'Roman' havası!
Toplam 2
Yorum
Alemdar Aykut hocanin bu takimi sampiyon yapabilmesi icin GS ve BJK nin cok kötü bir sezon gecirmesi gerekir ayrica Basaksehir gibi sivrilen olmamal
Serdar Aziz'den şok küfür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.