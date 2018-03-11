Serdar Aziz'den şok küfür – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    'den şok küfür

    Serdar Aziz'den şok küfür

    Galatasaraylı futbolcu 'in Atiker Konyaspor maçında gördüğü sarı kartın ardından hakeme küfür etmesi gündem oldu.

    Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Atiker Konyaspor karşılaştı. Galatasaraylı , Konyaspor mücadelesinin ikinci yarısında sarı kart gördü.

    Serdar Aziz gördüğü sarı kartın ardından söylenmeye başladı. Serdar Aziz'in hakem Halil Umut Meler'e küfür ettiği görüntüler sosyal medyada yayıldı ve gündem oldu.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:33
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