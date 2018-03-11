Özbek'e noter ve faiz tepkisi! İşte o belge

31 Mart tarihinde yapılacak olan Olağan Mali Genel Kurul öncesinde eski başkanoldukça zor bir süreç bekliyor. Görev tesliminden bir gün önce 90 milyon TL için kulüp hisselerine rehin koyduran ve alacaklarına karşılık kulüpten senet ve çek alandönemi için hazırlanan mali tablo ile ilgili kitapçıkta eski başkanın kulüpten faiz aldığı ve 1 milyon TL tutarındaki noter masrafını da kulübe fatura ettiği ortaya çıktı.'in kulübe verdiği parayaişlettiği ve bu paranınsini tahsil edip kalanını kulübe bağışladığı belirtildi. Bu durumun mali genel kurulda eski başkan Özbek'in ibrasını da oldukça etkileyeceği kaydedildi.