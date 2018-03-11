Özbek'e noter ve faiz tepkisi! İşte o belge – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Özbek'e noter ve faiz tepkisi! İşte o belge

    Özbek'e noter ve faiz tepkisi! İşte o belge

    Eski başkan Özbek’in 1 milyon TL noter masrafını kulübe fatura etmesi ve faiz alması mali genel kurul öncesi büyük tepki çekti

    Galatasaray'da 31 Mart tarihinde yapılacak olan Olağan Mali Genel Kurul öncesinde eski başkan Dursun Özbek'i oldukça zor bir süreç bekliyor. Görev tesliminden bir gün önce 90 milyon TL için kulüp hisselerine rehin koyduran ve alacaklarına karşılık kulüpten senet ve çek alan Özbek dönemi için hazırlanan mali tablo ile ilgili kitapçıkta eski başkanın kulüpten faiz aldığı ve 1 milyon TL tutarındaki noter masrafını da kulübe fatura ettiği ortaya çıktı. Dursun Özbek'in kulübe verdiği paraya 7.8 milyon TL faiz işlettiği ve bu paranın 2.1 milyon TL'sini tahsil edip kalanını kulübe bağışladığı belirtildi. Bu durumun mali genel kurulda eski başkan Özbek'in ibrasını da oldukça etkileyeceği kaydedildi.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:41
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