Mariano Kadıköy'de yok! Kart... – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Mariano 'de yok! Kart...

    Mariano Kadıköy'de yok! Kart...

    'da gören Mariano, gelecek hafta oynanacak derbisinde cezalı duruma düştü.

    'in 25. haftasında sahasında 'la karşılaştı.

    Brezilyalı futbolcu 40. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Mariano, haftaya maçında oynayamayacak..
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:40
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