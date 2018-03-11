Mariano Kadıköy'de yok! Kart...
Galatasaray'da sarı kart gören Mariano, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
Brezilyalı futbolcu 40. dakikada sarı kart rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Mariano, haftaya Fenerbahçe maçında oynayamayacak..
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:40
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"F.Bahçe şampiyonluk adayı"
Toplam 2
Yorum
xxl bu gün 1-0 ı koruyacam diye yerden kalkmadı fb...
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"F.Bahçe şampiyonluk adayı"
Toplam 2
Yorum
xxl senin canın öyle istiyor...
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Malatya'da 'Roman' havası!
Toplam 2
Yorum
Alemdar Aykut hocanin bu takimi sampiyon yapabilmesi icin GS ve BJK nin cok kötü bir sezon gecirmesi gerekir ayrica Basaksehir gibi sivrilen olmamal
Mariano Kadıköy'de yok! Kart... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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