Karar mayısta çıkacak – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Karar mayısta çıkacak

    Karar mayısta çıkacak
    'ı dinleyen ve sorular soran Komitesi hesapları inceledikten sonra mayıs ayında kararını açıklayacak. Bu kez Avrupa'dan men cezası beklenmezken transfer kısıtlaması (sattığın kadar futbolcu al) gelmesi ihtimali yüksek görülüyor. Yine takım bütçesinin 65 milyon Euro'dan aşağıya çekilmesi ve 25 kişilik Avrupa kupaları listesinin 21'e düşürülmesi de gündemde...
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:54
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