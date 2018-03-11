İşte görevden alımların perde arkası!

Milliyet'in haberine göre; Sportif Direktör Cenk Ergün, Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü ve Kalamış Tesis Müdürü Doğan Kesim gibi liselilerle yollar ayrılırken, diğer isim Emre Danişment ise kızağa çekildi. Bu durum, üyeler arasında rahatsızlık yarattı.

Galatasaray'da son dönemde yapılan tasfiyelerde bir ayrıntı dikkat çekti. Sarı-kırmızılılarda üst düzeyde görevlerde bulunan ve burada işlerinden el çektirilen isimlerin genelinin ortak özelliği, Galatasaray Lisesi mezunlarından olması...

Bilindiği gibi geçen hafta, Cenk Ergün ve Ali Öğüdücü'den sonra, Kalamış Tesis Müdürü Doğan Kesim'in de görevine son verilmişti. Bu üç ismin de liseliler arasında yer alması, ilginç bir tesadüf olarak değerlendirildi. Su Sporları Genel Menajeri Emre Danişment ise pasif göreve çekildi. Yapılan bu operasyonlarda hep liselilerin gönderilmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Galatasaray'da ilk olarak, 12 yıldır kulüpte çeşitli görevlerde çalışan Sportif Direktör Cenk Ergün'le yollar ayrılmıştı. Daha sonra Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü'nün işine son verildi. Buna karşın Öğüdücü'ye henüz tebligat yapılmadığı ortaya çıktı.



Doğan Kesim ve Emre Danişment'le ilgili alınan kararlar ise kulüp içinde rahatsızlık yarattı. Birçok üye bu rahatsızlığını çeşitli platformlarda dile getirirken, yönetimin öne sürdüğü gerekçe ise tasarruf...

Ancak bu işe son vermelerden kaynaklı tazminatlar dikkate alındığında, bunun mali yönden daha fazla yük oluşturduğu iddia edildi.