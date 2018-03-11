Galatasaray - Konyaspor | CANLI – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Galatasaray - Konyaspor | CANLI

    Son iki lig maçında ve filelerini 12 kez havalandıran G.Saray evinde ’u konuk ediyor.

    Lider bu akşam Atiker 'u konuk edecek. Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 18 resmi maçta rakiplerine yenilmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 18 resmi maçtan 16 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde oynadığı son 14 lig maçında ise 13 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

    İşte Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, , .

    Atiker Konyaspor'un 11'i: Serkan, Selim, Jonsson, Ferhat, Skubic, Volkan Şen, Moke, Fofana, Mehdi, Milosevic, Eto'o.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:22
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