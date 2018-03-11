Erman Toroğlu: Ben olsam Gomis'e attırmazdım
A Spor Yorumcusu Erman Toroğlu, Bafetimbi Gomis'in 20. dakikada kaçırdığı penaltıda gözlerden kaçan bir detaya dikkat çekti. Gomis'in ligin ilk yarısındaki Konyaspor maçında da penaltı kullandığını hatırlatan Toroğlu, "Kaleci yediği golü unutmaz. Ben olsam penaltıyı Gomis'e attırmazdım" dedi.
"ETO'O GİBİ BİR İSİM G.SARAY'DA YOK"
Jahovic'in yerine Eto'o oynuyor. Biraz kilo fazlası var ama Eto'o resmen sahanın içindeki teknik direktör. Galatasaray takımında öyle bir adam yok. Selçuk onu yapamaz. Bu farklı bir boyut. Sergen sahanın kenarına bile gelmiyor. Çünkü gerek duymuyor. Eto'o hallediyor. Gomis top gelecek gol atacak. Gomis'le bağlantılı adamların önünü kesmişler. Elektrik hatların bağlantılarını kesmiş. Feghouli ile Rodrigues'i çizgiye indirmiyorlar. Gomis kaleye yüzü dönük top alamaıyor. Kaleye arkası dönük topla buluşabiliyor. Verkaç veya uzaktan şutla gol arayabiliyorlar sadece. Gomis'i eziyorlar içeride.
"Gomis, ligin 6. haftasındaki Konyaspor maçında penaltı vuruşunu gole çevirmişti. Fransız golcü, penaltıda yine aynı köşeyi seçince kaleci Serkan penaltıyı kurtardı."
"GOMİS'İN İLK YARIDAKİ PENALTISI SERKAN İÇİN AVANTAJ OLDU"
Gomis, sezonun ilk yarısında Konyaspor'a attığı penaltının aynısını attı. Kaleci yediğini bilir. Serkan'ı avantajlı duruma getirdi. Gomis ilk yarıda o golü atmışsa ben teknik adam olarak penaltıyı ona attırmam.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:38
-
"F.Bahçe şampiyonluk adayı"
Toplam 2
Yorum
xxl bu gün 1-0 ı koruyacam diye yerden kalkmadı fb...
-
"F.Bahçe şampiyonluk adayı"
Toplam 2
Yorum
xxl senin canın öyle istiyor...
-
Malatya'da 'Roman' havası!
Toplam 2
Yorum
Alemdar Aykut hocanin bu takimi sampiyon yapabilmesi icin GS ve BJK nin cok kötü bir sezon gecirmesi gerekir ayrica Basaksehir gibi sivrilen olmamal
Erman Toroğlu: Ben olsam Gomis'e attırmazdım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.