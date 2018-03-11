Az zamanda çok iş yaptı
Başkan seçildiğinden bu yana kulüp içi sıkıntılardan başını kaldıramayan Mustafa Cengiz, UEFA’yla yapılan kritik toplantıyı da sorunsuz atlattı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz her geçen gün koltuğunu sağlama almaya devam ediyor. 20 Ocak'ta yapılan kongrede açık farkla favori olarak gösterilen Dursun Özbek'i geçerek başkan seçilen Cengiz, UEFA ile yapılan Finansal Fair Plan toplantısından da alnının akıyla çıktı. Başkan seçilmesinin ardından 2.5 aylık süreç içinde gecikmiş borçlarla boğuşan Mustafa Cengiz, 6 kişilik heyetle Nyon'a çıkartma yaptı ve 3.5 saat boyunca 50 sayfalık sunum yaptı.
HAYAL SATMADIK
UEFA'nın 10'a yakın soruşturma uzmanı karşısında ter döken Başkan, toplantıyı şova dönüştürmekten kaçınırken camiayı her türlü sonuca karşı hazırlamaya çalıştı. UEFA yetkilileri karşında 3 farklı senaryoya göre sunum yapan Cengiz ardından da "Biz, özellikle gelecek 3 yıl için gerçekçi, samimi planımızı, olduğu gibi gerçek verilerle anlattık. Hayali hiçbir şey söylemedik. Ben her zaman en kötü duruma hazırlanırım, en iyi geldiği zaman da şaşırmam" dedi. Bir sınavdan daha başarıyla ayrılan Cengiz, Mayıs ayındaki seçim öncesi elini biraz daha güçlendirdi.
UEFA'da yapılan görüşme öncesinde Mustafa Cengiz'in yaptığı, "Kulüpte her şey kayıt altında olacak. Çünkü yakın zamanda evraklar kayboldu. Böyle bir durum yaşanmaması için Galatasaray'ın kozmik odasını kuracağız" sözleri kafaları karıştırdı. Şimdi camia Cengiz'den hangi evrakların kaybolduğunu açıklamasını bekliyor.rılan Cengiz, Mayıs ayındaki seçim öncesi elini biraz daha güçlendirdi.
KAÇ OYLA SEÇİLDİ?
Dursun Özbek: 1623
Mustafa Cengiz: 1703
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:53
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 1
Yorum
sami mali durum o kadar iyi ki transfer bile yapamiyorsun, bir de kotu olsa ne denirdi acaba, durum iyiyse needen sampiyon olamiyorsun,
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İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında...
Toplam 2
Yorum
Terim, hoca mı? Bu üç oyuncunun GS için, özellikle derbi için ne kadar önemli olduğunu Terim bilmiyor mu? 7-0 lık Karabük maçında önlem alması gerekirdi.
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Şenol Güneş'i çıldırtan Beşiktaşlı!
Toplam 3
Yorum
Bence Senol Günes Lütfen Artik Cyle Larin Forma Ver
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