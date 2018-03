Az zamanda çok iş yaptı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz her geçen gün koltuğunu sağlama almaya devam ediyor. 20 Ocak'ta yapılan kongrede açık farkla favori olarak gösterilen Dursun Özbek'i geçerek başkan seçilen Cengiz, UEFA ile yapılan Finansal Fair Plan toplantısından da alnının akıyla çıktı. Başkan seçilmesinin ardından 2.5 aylık süreç içinde gecikmiş borçlarla boğuşan Mustafa Cengiz, 6 kişilik heyetle Nyon'a çıkartma yaptı ve 3.5 saat boyunca 50 sayfalık sunum yaptı.

HAYAL SATMADIK

UEFA'nın 10'a yakın soruşturma uzmanı karşısında ter döken Başkan, toplantıyı şova dönüştürmekten kaçınırken camiayı her türlü sonuca karşı hazırlamaya çalıştı. UEFA yetkilileri karşında 3 farklı senaryoya göre sunum yapan Cengiz ardından da "Biz, özellikle gelecek 3 yıl için gerçekçi, samimi planımızı, olduğu gibi gerçek verilerle anlattık. Hayali hiçbir şey söylemedik. Ben her zaman en kötü duruma hazırlanırım, en iyi geldiği zaman da şaşırmam" dedi. Bir sınavdan daha başarıyla ayrılan Cengiz, Mayıs ayındaki seçim öncesi elini biraz daha güçlendirdi.



UEFA'da yapılan görüşme öncesinde Mustafa Cengiz'in yaptığı, "Kulüpte her şey kayıt altında olacak. Çünkü yakın zamanda evraklar kayboldu. Böyle bir durum yaşanmaması için Galatasaray'ın kozmik odasını kuracağız" sözleri kafaları karıştırdı. Şimdi camia Cengiz'den hangi evrakların kaybolduğunu açıklamasını bekliyor.



KAÇ OYLA SEÇİLDİ?



Dursun Özbek: 1623

Mustafa Cengiz: 1703