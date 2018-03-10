Yasin’den zam tepkisi

Tecrübeli oyuncu, ‘zam istedi’ haberlerinin doğru olmadığını dile getirdi

SEZON sonunda sözleşmesi bitecek olan Yasin Öztekin, zam istediği haberlerine tepki gösterdi. Sarı- kırmızılı futbolcu, Terim'in gelişinden sonra kendisini işine verdiğini ve sadece şampiyonluğu düşündüğünü ifade ederek, "Fatih Terim gibi bir teknik adam ile çalışmak büyük bir mutluluk.



ŞİMDİ ZAMANI DEĞİL

KULÜBEDE, tribünde ya da sahada olayım hiç fark etmez. Takım olarak sadece şampiyonluğu düşünüyoruz. Gelecek sezon ile ilgili zam istediğimi bırakın, yeni kontratın konusu bile hiç geçmedi. Şampiyonluğa giderken zaten para konuşulmaz. G.S aray'da kimsenin parası da kalmaz" dedi.