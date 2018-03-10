Rakip Perfumerias
EUROCUP Women çeyrek final turunda Girona'yı iki maç sonunda averaj farkıyla eleyen Galatasaray, yarı finalde yine bir İspanyol takımı olan Perfumerias Avenida ile eşleşti. İlk maç Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak. Rövanş İspanya'da... Karşılaşmaların tarihi ve saati önümüzdeki günlerde belli olacak. İki maç sonunda skor averajında üstün gelen taraf adını finale yazdıracak.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:03
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