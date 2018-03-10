Çağlar ve Göktuğ listede
CİMBOM gelecek sezon Fernando Muslera'nın yedeği olarak genç ve yerli bir eldiven transfer edecek. İki isim belirlendi bile. Manisaspor'un Göztepe'den kiraladığı 21 yaşındaki Göktuğ Bakırbaş ile Karabükspor'un 22'lik kalecisi Çağlar Akbaba gündemdeki iki eldiven. Biri alınacak.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Çağlar ve Göktuğ listede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.