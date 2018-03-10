Çağlar ve Göktuğ listede – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Çağlar ve Göktuğ listede

    Çağlar ve Göktuğ listede
    CİMBOM gelecek sezon 'nın yedeği olarak genç ve yerli bir eldiven transfer edecek. İki isim belirlendi bile. Manisaspor'un Göztepe'den kiraladığı 21 yaşındaki Göktuğ Bakırbaş ile 'un 22'lik kalecisi Çağlar Akbaba gündemdeki iki eldiven. Biri alınacak.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:36
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