Acıya da sevince de hazırız
Cimbom’da dün gözler İsviçre’deydi. Mustafa Cengiz “Hayali hiçbir şey söylemedik. İyi veya kötü her duruma hazırlıklı olmamız gerekiyor” dedi
Sarı-kırmızılı heyet dün UEFA yetkilileri ile bir araya geldi. Cengiz "Hayali bir şey söylemedik. Her türlü acıya da hazırız, her türlü sevinci de olgunlukla karşılarız" dedi. Cimbom için dün önemli bir gündü... Galatasaray heyeti, UEFA yetkilileri ile bir araya geldi. Başkan Mustafa Cengiz'e yönetici Okan Böke, Sportif AŞ'den ekonomist Mete İkiz, Kulüp Finansal Direktörü Sedef Hacısalihoğlu, Yusuf Günay ve Oytun Özer'den oluşan heyet dün mevcut finansal mali durumu, alınacak tedbirleri, çözüm formüllerini sunmak adına İsviçre'de UEFA komitesi ile bir araya geldi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 3 saati bulan görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz'in Ben her zaman en kötü duruma hazırlanırım ama en iyisi geldiğinde de şaşırmam" ifadelerini kullandı.
'PROJELERİMİZİ TEK TEK ANLATTIK'
Mustafa Cengiz konuşmasında verilecek karar için "Her türlü acıya da hazırız, her türlü sevinci de olgunlukla karşılarız" derken görüşmenin detaylarını da paylaştı. Başkan Cengiz "Kaç saat sürdü bilmiyorum. 6 arkadaş çok güzel bir sunum yaptık. 50 küsur sayfayı tek tek anlattık. Gerek soruşturma müfettişleri gerek UEFA yetkilileri çok iyi dinledi. Biz geleceğe yönelik iş planlarımızı gerçek verilerle anlattık. Hayali hiçbir şey söylemedik" diye konuştu.
3 CEZA GELEBiLiR
Men cezası (%10): Galatasaray yönetimi bu ihtimali göz arkası etmiyor ancak beklentiler 2 yıl önce de men cezası alan Cimbom'a bir kez daha bu yaptırımın uygulanmayacağı yönünde.
Transfer artı para cezası (%60): Sarıkırmızılı idareciler en çok bu ihtimalin gerçekleşmesini bekliyor. Geçmişte Beşiktaş'a verilen 'Sattığın kadar harcayabilirsin' cezası muhtemel görünüyor.
Sadece para cezası (%30): Yönetimin beklediği ihtimaller arasında UEFA'dan sadece para cezası gelmesi de var. Ancak bu ilk ceza ihtimali olarak görülmüyor.
UEFA, KUŞUN KANADINI KESMEK İSTEMİYOR
Aslan'da başkan Mustafa Cengiz, üç farklı senaryo için de planlarını UEFA yetkililerine anlattıklarını belirtti. Cengiz "Mevcut durum, en kötü durum ve en iyi duruma göre 3 sunum yaptık. UEFA bu konuda çok ciddi ve samimi fakat amaçları futbolcu öldürüp, kuşun kanadını kesmek değil. Amaçları futbolcu geliştirip, iyileştirmek. Aynı bizim Federasyonun da olması gerektiği gibi. Bu bağlamda incelemelerini sürdürecek. Umarım Galatasaray ve Türk futbolu için hayırlı kararlar çıkar. Biz de bir daha bu komitelerin karşısına çıkmayız" dedi.
10 GÜNE BELLİ OLUR
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın takvimini açıklamıştı. UEFA'nın sarı-kırmızılı kulübe keseceği faturayı 10 gün içinde belirlemesi bekleniyor. Uzun süredir Galatasaray dosyası için dikkatli şekilde çalışan UEFA yetkililerinin hem eski başkan Dursun Özbek hem de yeni başkan Mustafa Cengiz ile yaptığı art arda toplantıların ardından kısa süre içinde kararını açıklayacağı öğrenildi.
UEFA'YA BİZİ ŞiKAYET ETMEMİŞLERDİR
Mustafa Cengiz, kararın ne zaman açıklanacağı ile ilgili bilgi paylaşmadı. Cengiz "Taraftarımız rahat olsun. Her durumda Galatasaray çok büyüktür. Sayısal ve yürek olarak en büyük olduğumuzu biliyoruz. Rakiplerimize de saygı duyuyoruz. Başka kulüplerin biz ceza alalım diye UEFA'ya başvuru yaptığına inanmıyorum" diye konuştu.
AMATÖRLERİN YÜKÜ FAZLA
Cengiz kendilerinden beklentileri de sıraladı. Cengiz "Bizden istenen aşırı transfer harcamalarını, lüzumsuz harcamaları en aza indirmek. Bizim, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin 1500 amatör sporcumuz var. Bu profesyonellere yük oluyor. Devletimizin yardımı ile bu yük azalacak. Burada oluşan açık futbola biniyor. Amatörlerden çekilmek istemiyoruz ama belli bir mali proje ile optimum noktada devam etmemiz gerekiyor" dedi.
Savaş ÇORLU
'PROJELERİMİZİ TEK TEK ANLATTIK'
Mustafa Cengiz konuşmasında verilecek karar için "Her türlü acıya da hazırız, her türlü sevinci de olgunlukla karşılarız" derken görüşmenin detaylarını da paylaştı. Başkan Cengiz "Kaç saat sürdü bilmiyorum. 6 arkadaş çok güzel bir sunum yaptık. 50 küsur sayfayı tek tek anlattık. Gerek soruşturma müfettişleri gerek UEFA yetkilileri çok iyi dinledi. Biz geleceğe yönelik iş planlarımızı gerçek verilerle anlattık. Hayali hiçbir şey söylemedik" diye konuştu.
3 CEZA GELEBiLiR
Men cezası (%10): Galatasaray yönetimi bu ihtimali göz arkası etmiyor ancak beklentiler 2 yıl önce de men cezası alan Cimbom'a bir kez daha bu yaptırımın uygulanmayacağı yönünde.
Transfer artı para cezası (%60): Sarıkırmızılı idareciler en çok bu ihtimalin gerçekleşmesini bekliyor. Geçmişte Beşiktaş'a verilen 'Sattığın kadar harcayabilirsin' cezası muhtemel görünüyor.
Sadece para cezası (%30): Yönetimin beklediği ihtimaller arasında UEFA'dan sadece para cezası gelmesi de var. Ancak bu ilk ceza ihtimali olarak görülmüyor.
UEFA, KUŞUN KANADINI KESMEK İSTEMİYOR
Aslan'da başkan Mustafa Cengiz, üç farklı senaryo için de planlarını UEFA yetkililerine anlattıklarını belirtti. Cengiz "Mevcut durum, en kötü durum ve en iyi duruma göre 3 sunum yaptık. UEFA bu konuda çok ciddi ve samimi fakat amaçları futbolcu öldürüp, kuşun kanadını kesmek değil. Amaçları futbolcu geliştirip, iyileştirmek. Aynı bizim Federasyonun da olması gerektiği gibi. Bu bağlamda incelemelerini sürdürecek. Umarım Galatasaray ve Türk futbolu için hayırlı kararlar çıkar. Biz de bir daha bu komitelerin karşısına çıkmayız" dedi.
10 GÜNE BELLİ OLUR
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın takvimini açıklamıştı. UEFA'nın sarı-kırmızılı kulübe keseceği faturayı 10 gün içinde belirlemesi bekleniyor. Uzun süredir Galatasaray dosyası için dikkatli şekilde çalışan UEFA yetkililerinin hem eski başkan Dursun Özbek hem de yeni başkan Mustafa Cengiz ile yaptığı art arda toplantıların ardından kısa süre içinde kararını açıklayacağı öğrenildi.
UEFA'YA BİZİ ŞiKAYET ETMEMİŞLERDİR
Mustafa Cengiz, kararın ne zaman açıklanacağı ile ilgili bilgi paylaşmadı. Cengiz "Taraftarımız rahat olsun. Her durumda Galatasaray çok büyüktür. Sayısal ve yürek olarak en büyük olduğumuzu biliyoruz. Rakiplerimize de saygı duyuyoruz. Başka kulüplerin biz ceza alalım diye UEFA'ya başvuru yaptığına inanmıyorum" diye konuştu.
AMATÖRLERİN YÜKÜ FAZLA
Cengiz kendilerinden beklentileri de sıraladı. Cengiz "Bizden istenen aşırı transfer harcamalarını, lüzumsuz harcamaları en aza indirmek. Bizim, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin 1500 amatör sporcumuz var. Bu profesyonellere yük oluyor. Devletimizin yardımı ile bu yük azalacak. Burada oluşan açık futbola biniyor. Amatörlerden çekilmek istemiyoruz ama belli bir mali proje ile optimum noktada devam etmemiz gerekiyor" dedi.
Savaş ÇORLU
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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