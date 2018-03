Acıya da sevince de hazırız

heyet dün UEFA yetkilileri ile bir araya geldi. Cengiz "Hayali bir şey söylemedik. Her türlü acıya da hazırız, her türlü sevinci de olgunlukla karşılarız" dedi.için dün önemli bir gündü... Galatasaray heyeti, UEFA yetkilileri ile bir araya geldi. Başkan'e yönetici, Sportif AŞ'den ekonomist, Kulüp Finansal Direktörüve'den oluşan heyet dün mevcut finansal mali durumu, alınacak tedbirleri, çözüm formüllerini sunmak adına İsviçre'de UEFA komitesi ile bir araya geldi. Galatasaray Başkanı, 3 saati bulan görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz 'in Ben her zaman en kötü duruma hazırlanırım ama en iyisi geldiğinde de şaşırmam" ifadelerini kullandı.Cengiz konuşmasında verilecek karar için "Her türlü acıya da hazırız, her türlü sevinci de olgunlukla karşılarız" derken görüşmenin detaylarını da paylaştı. Başkan"Kaç saat sürdü bilmiyorum. 6 arkadaş çok güzel bir sunum yaptık.Gerek soruşturma müfettişleri gerek UEFA yetkilileri çok iyi dinledi. Biz geleceğe yönelik iş planlarımızı gerçek verilerle anlattık. Hayali hiçbir şey söylemedik" diye konuştu.MenGalatasaray yönetimi bu ihtimali göz arkası etmiyor ancak beklentiler 2 yıl önce de men cezası alan Cimbom'a bir kez daha bu yaptırımın uygulanmayacağı yönünde.Transfer artı para cezası (%60): Sarıkırmızılı idareciler en çok bu ihtimalin gerçekleşmesini bekliyor. Geçmişte Beşiktaş'a verilen 'Sattığın kadar harcayabilirsin' cezası muhtemel görünüyor.Sadece para cezası (%30): Yönetimin beklediği ihtimaller arasında UEFA'dan sadece para cezası gelmesi de var. Ancak bu ilk ceza ihtimali olarak görülmüyor.başkan, üç farklı senaryo için de planlarını UEFA yetkililerine anlattıklarını belirtti. Cengiz "Mevcut durum, en kötü durum ve en iyi duruma göre 3 sunum yaptık.bu konuda çok ciddi ve samimi fakat amaçları futbolcu öldürüp, kuşun kanadını kesmek değil. Amaçları futbolcu geliştirip, iyileştirmek. Aynı bizimda olması gerektiği gibi. Bu bağlamda incelemelerini sürdürecek. Umarımvefutbolu için hayırlı kararlar çıkar. Biz de bir daha bu komitelerin karşısına çıkmayız" dedi.Başkanı, UEFA'nın takvimini açıklamıştı. UEFA'nın sarı-kırmızılı kulübe keseceği faturayı 10 gün içinde belirlemesi bekleniyor. Uzun süredirdosyası için dikkatli şekilde çalışan UEFA yetkililerinin hem eski başkanhem de yeni başkanile yaptığı art arda toplantıların ardından kısa süre içinde kararını açıklayacağı öğrenildi.Cengiz, kararın ne zaman açıklanacağı ile ilgili bilgi paylaşmadı."Taraftarımız rahat olsun. Her durumdaçok büyüktür. Sayısal ve yürek olarak en büyük olduğumuzu biliyoruz. Rakiplerimize de saygı duyuyoruz. Başka kulüplerin biz ceza alalım diye UEFA'ya başvuru yaptığına inanmıyorum" diye konuştu.Cengiz kendilerinden beklentileri de sıraladı. Cengiz "Bizden istenen aşırı transfer harcamalarını, lüzumsuz harcamaları en aza indirmek. Bizim, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin 1500 amatör sporcumuz var. Bu profesyonellere yük oluyor. Devletimizin yardımı ile bu yük azalacak. Burada oluşan açık futbola biniyor. Amatörlerden çekilmek istemiyoruz ama belli bir mali proje ile optimum noktada devam etmemiz gerekiyor" dedi.