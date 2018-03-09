Tek hedef şampiyonluk – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Tek hedef şampiyonluk

    Tek hedef şampiyonluk
    Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş, Sporlig'e konuştu: "G.Saray'ın ve bizlerin olduğu her yerde tek hedef şampiyonluktur. N'diaye gitti, Fernando sakat, orta sahada sıkıntı çekiyoruz. Ama Donk ve Selçuk da hakkını teslim etmek lazım iyi oynuyor. Biz onların seviyesini daha yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Maddi sorunlar da var. Ona rağmen oyuncular çok iyi savaşıyor."
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:03
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