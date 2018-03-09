Popescu’nun oğlunu aldı – Fotomaç – 09 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Popescu’nun oğlunu aldı

    Popescu’nun oğlunu aldı
    'ın efsane isimleri ve Gheorghe Popescu'nun çocukları Ianis ve Nicolas da aynı takımda forma giyecek. Hagi, Popescu'nun oğlunu kulübü Viitorul Constanta'ya transfer etti. Rumen basınına transferi değerlendiren Ianis, "Nicolas, kardeşim gibi, küçük kardeşi Maria ve ablam Kira dördümüz beraber büyüdük. Onunla beraber oynamayı hayal ediyorum" açıklamasında bulundu.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Popescu’nun oğlunu aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN