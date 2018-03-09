Kısıtlama ne anlama geliyor? – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Kısıtlama ne anlama geliyor?

    Kısıtlama ne anlama geliyor?
    'nın 'transfer kısıtlaması' getirmesi halinde yönetimi, anlaşılan süreçte kazandığı bonservis gelirinden daha fazla bonservis bedeli harcaması yapamayacak. Bu durumda Galatasaray, transfer yapabilmek için elinde bulundurduğu ve kadroda düşünülmeyen oyuncuları satma yolunu tercih edecek.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:19
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