Kendini aştı
Ligde ve kupada oynadığı 22 maçta 6 gol, 8 asist üreten Sofiane Feghouli, ofansif anlamda şimdiden ‘kariyer rekoruna’ ulaştı
Türkiye eşsiz bir ülke
Feghouli, ülkesi Cezayir'in Competition gazetesine röportaj verdi. Yıldız oyuncu, Türkiye'ye ve G.Saraylı taraftarlara övgü yağdırdı. "Sahaya her çıktığımızda mükemmel bir atmosfer var. Taraftarlar çok hevesli. Kolayca sevmiyorlar. En iyilerden olmalısınız. Bir kere kabul edildiğinizde ise aileden oluyorsunuz" diyen Sofiane, "Türkiye ve İstanbul çok güzel. Ailem burada yaşamaktan mutlu. Şampiyon belki de son hafta belli olacak" diye konuştu.
Ergün'e teşekkür
Feghouli, futbol direktörlüğü görevine son verilen Cenk Ergün'e veda mesajı gönderdi. Yıldız, "Bu yaz Galatasaray'a gelmem için gösterdiği emekten dolayı Cenk Ergün'e teşekkür etmek istiyorum. Seni tebrik ediyor ve gelecekteki işlerin için başarılar diliyorum" dedi.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:12
-
Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
-
Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
-
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
Kendini aştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.