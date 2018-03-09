Karesispor kötü gidişe son vermek istiyor
Türkiye Basketbol Ligi’nin 26. Haftasında Karesispor, evinde Bursaspor Durmazlar ile karşılaşacak.
Karesispor son haftalarda yaşanan kötü gidişatı kazanarak sonlandırmak istiyor. Karesispor, ligde ikinci sırada bulunan rakibini mağlup ederek hem play-off yolunda rakiplerine bir gözdağı vermek, hem de avantaj kazanmak istiyor.
Karesispor Bursa Durmazlar maçı hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Baş Antrenör Gencer Baytimur, "5 maçtır kötü giden bir dönem geçiriyoruz. Takımlar böyle periyotları genelde büyük bir maç kazanarak geride bırakırlar. Bursaspor Durmazlar lig ikincisi ama Karesispor ligin ilk yarısında hem de Bursa'da kazanmayı başarmış. Şimdi kendi evimizdeyiz. Gökhan dışında ciddi bir sakatlığı olan oyuncumuz yok. Elbette Gökhan bizim uzun rotasyonumuz için çok önemli bir oyuncu ama ben sahadaki her oyuncumun elinden geleni yapacağına inanıyorum" dedi.
Hazer Avcı, "Mücadelemiz son topa kadar savaşmak"
Karesispor'lu Hazer Avcı'da, Bursaspor Durmazlar karşılaşmasında en büyük gücün taraftar desteği olacağını belirterek "Bursaspor Durmazlar lige kötü bir giriş yapsa da şu anda ikinci sırada, bu da zaten ne kadar kaliteli bir takım olduklarını gösteriyor. Ancak bizde Gencer hocayla birlikte yeni bir oyun tarzına adapte oluyoruz. Bu oyun tarzıyla yeniden kazanmaya başlayacağız. Bu maç bizim için çok önemli. Bursa'da yenmeyi başarmıştık, şimdi işimiz daha kolay çünkü kendi salonumuzda seyircimiz önünde oynayacağız. Dolu tribünler önünde oynamayı istiyoruz, hedefimiz son topa kadar savaşıp kazanmak" şeklinde açıkladı.
Karesispor-Bursaspor Durmazlar karşılaşması 10 Mart Cumartesi günü Kurtdereli Spor Salonunda oynanacak olan karşılaşmayı Turgut Işık, Murat Amaç, Özgün Ergün hakem üçlüsü yönetecek.
Karesispor Bursa Durmazlar maçı hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Baş Antrenör Gencer Baytimur, "5 maçtır kötü giden bir dönem geçiriyoruz. Takımlar böyle periyotları genelde büyük bir maç kazanarak geride bırakırlar. Bursaspor Durmazlar lig ikincisi ama Karesispor ligin ilk yarısında hem de Bursa'da kazanmayı başarmış. Şimdi kendi evimizdeyiz. Gökhan dışında ciddi bir sakatlığı olan oyuncumuz yok. Elbette Gökhan bizim uzun rotasyonumuz için çok önemli bir oyuncu ama ben sahadaki her oyuncumun elinden geleni yapacağına inanıyorum" dedi.
Hazer Avcı, "Mücadelemiz son topa kadar savaşmak"
Karesispor'lu Hazer Avcı'da, Bursaspor Durmazlar karşılaşmasında en büyük gücün taraftar desteği olacağını belirterek "Bursaspor Durmazlar lige kötü bir giriş yapsa da şu anda ikinci sırada, bu da zaten ne kadar kaliteli bir takım olduklarını gösteriyor. Ancak bizde Gencer hocayla birlikte yeni bir oyun tarzına adapte oluyoruz. Bu oyun tarzıyla yeniden kazanmaya başlayacağız. Bu maç bizim için çok önemli. Bursa'da yenmeyi başarmıştık, şimdi işimiz daha kolay çünkü kendi salonumuzda seyircimiz önünde oynayacağız. Dolu tribünler önünde oynamayı istiyoruz, hedefimiz son topa kadar savaşıp kazanmak" şeklinde açıkladı.
Karesispor-Bursaspor Durmazlar karşılaşması 10 Mart Cumartesi günü Kurtdereli Spor Salonunda oynanacak olan karşılaşmayı Turgut Işık, Murat Amaç, Özgün Ergün hakem üçlüsü yönetecek.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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F.Bahçe'de prim sistemi değişiyor!
Toplam 4
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ALİ EKİNCİ FENERBAHCEDE BAKSAN DEĞİŞMESİ LAZIM GERİSİ PEŞİNDEN GELİR
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Devler Berke'nin peşinde
Toplam 2
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sdf sdf sezon başı fb almalıydı
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Galatasaray’ı bekleyen zorlu 6 hafta
Toplam 1
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canyavuz bu sefer allah ın izni ile en kötü ihtimalle 15 paun toplayacağız 6 maçta
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