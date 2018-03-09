Juventus’ta mutluyum – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    ’ta mutluyum

    <a href="/index/juventus?id=370b28b8-0b7b-4339-9209-74a4f1f3494e" class="" rel="tag">Juventus</a>’ta mutluyum
    'ın sezon başından bu yana kadrosuna katmak istediği Kwadwo Asamoah, şu aşamada transferi düşünmediğini söyledi. "'ta mutluyum" diyen Ganalı yıldız, "Kimseyle herhangi bir sorunum olmadı. Yeni sözleşme konusunu hiçbir zaman dile getirmedim. Çünkü beni huzursuz etmesini istemiyorum. Futboluma odaklanmış durumdayım" ifadesini kullandı.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:33
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