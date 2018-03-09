Inter Nagatomo'nun bonservisini belirledi – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Inter Nagatomo'nun bonservisini belirledi

    Inter Nagatomo'nun bonservisini belirledi

    'ın devre arasında Inter'den kiraladığı için kulübü bonservis bedelini belirledi

    'da gösterdiği performansla beğeni toplayan 'nun sezon sonunda bonservisinin alınması gündemdeyken, Inter pazarlık masasına oturmak için şartlarını netleştirdi.

    4 MİLYON BONSERVİS BEDELİ İSTENİLECEK

    basınında yer alan haberde Inter ile Galatasaray arasında Nisan ayında bir görüşme yapılacağı ve İtalyan temsilcisinin Japon oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedeli isteyeceği belirtildi.

    Japon oyuncunun da sarı-kırmızılı takıma gelmek istemesi durumunda bu rakamın biraz daha aşağıya çekilmesi bekleniyor.

    2019'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

    'in kısa sürede güvenini kazanan Japon oyuncu 'de oynanan son 5 maçta da 90'ar dakika sahada kaldı. Yuto Nagatomo'nun Inter ile olan sözleşmesi ise 2019'a kadar devam ediyor.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 19:57
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