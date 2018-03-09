Inter Nagatomo'nun bonservisini belirledi

Galatasaray'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Yuto Nagatomo'nun sezon sonunda bonservisinin alınması gündemdeyken, Inter pazarlık masasına oturmak için şartlarını netleştirdi.

4 MİLYON BONSERVİS BEDELİ İSTENİLECEK

İtalyan basınında yer alan haberde Inter ile Galatasaray arasında Nisan ayında bir görüşme yapılacağı ve İtalyan temsilcisinin Japon oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedeli isteyeceği belirtildi.

Japon oyuncunun da sarı-kırmızılı takıma gelmek istemesi durumunda bu rakamın biraz daha aşağıya çekilmesi bekleniyor.

2019'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fatih Terim'in kısa sürede güvenini kazanan Japon oyuncu Süper Lig'de oynanan son 5 maçta da 90'ar dakika sahada kaldı. Yuto Nagatomo'nun Inter ile olan sözleşmesi ise 2019'a kadar devam ediyor.