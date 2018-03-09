Inter Nagatomo'nun bonservisini belirledi
Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo için İtalyan kulübü bonservis bedelini belirledi
Galatasaray'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Yuto Nagatomo'nun sezon sonunda bonservisinin alınması gündemdeyken, Inter pazarlık masasına oturmak için şartlarını netleştirdi.
4 MİLYON BONSERVİS BEDELİ İSTENİLECEK
İtalyan basınında yer alan haberde Inter ile Galatasaray arasında Nisan ayında bir görüşme yapılacağı ve İtalyan temsilcisinin Japon oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedeli isteyeceği belirtildi.
Japon oyuncunun da sarı-kırmızılı takıma gelmek istemesi durumunda bu rakamın biraz daha aşağıya çekilmesi bekleniyor.
2019'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Fatih Terim'in kısa sürede güvenini kazanan Japon oyuncu Süper Lig'de oynanan son 5 maçta da 90'ar dakika sahada kaldı. Yuto Nagatomo'nun Inter ile olan sözleşmesi ise 2019'a kadar devam ediyor.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:57
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Trabzonspor olağanüstü kongre kararı aldı
Toplam 8
Yorum
son karar kongre daa siz çook kongre yapar hoca değiştirirsiniz. BJK derbisinde taliscanın eline penaltı verilse medel ndoye düşürünce atılsa kimse gitmezdi
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Orman, FutbolİGA kura çekimine katıldı
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ KARDEŞ KONUŞTUKLARI ZAMAN CEZA ALIYORLAR NE YAZIK Kİ TEK CEZA ALANDA BİZİM BAŞKANLAR ONLARDA ANLADILAR ARTIK BUNU...
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"Beşiktaş'ın yarışı bizi ilgilendirmiyor"
Toplam 1
Yorum
CELAL GENCLER TRABZON A BENZEMEK CIKAR DELIKANLI GIBI OYNAR KIMSE SONUCU SUPRIZ SAYMASIN MAC SONU
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